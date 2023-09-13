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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.09.2023 18:10
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracı Kurum 135000000 43999900 TRY 32,59 İŞTİRAK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş Finansal Danışmanlık 62000000 55800000 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 100000000 8351450 TRY 8,35 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 1000000 60000 TRY 6,00 İŞTİRAK
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 196000000 23900000 TRY 12,19 İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 30000000 4135673 TRY 13,79 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194605


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Cumhuriyet 11.281 11.452 19,00  
Tam 11.003 11.102 -55,00  
Yarım 5.518 5.574 -28,00  
Çeyrek 2.751 2.787 -14,00  
Gümüş.Ons 22,82 22,85 -0,23  
Gümüş Gr. 19,77 19,80 -0,14  
B. Petrol 92,01 92,01 -0,05  
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