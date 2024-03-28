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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2024 18:25
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK AŞ Finansal Danışmanlık 117000000 70200000 TRY 60,00 BAĞLI ORTAKLIK
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ Aracı Kurum 135000000 43999900 TRY 32,59 İŞTİRAK
A1 EĞİTİM VE FİLO KİRALAMA AŞ Taşıt Kiralama ve Eğitim 50000000 8750000 TRY 17,50 İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 30000000 4135673 TRY 13,79 BAĞLI ORTAKLIK
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 196000000 36150000 TRY 18,44 İŞTİRAK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET AŞ İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 100000000 7991450 TRY 7,99 İŞTİRAK
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM AŞ Yenilenebilir Enerji 55000000 2200000 TRY 4,00 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 1000000 60000 TRY 6,00 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263887


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 158,40 676.369.953 % 10,00  
AKENR 11,55 466.201.481 % 10,00  
YGGYO 44,00 6.630.468 % 10,00  
MACKO 71,55 28.491.008 % 9,99  
PEGYO 22,02 281.325.351 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3393 32,3456 % 0,29  
Euro 35,0945 35,1373 % 0,04  
Sterlin 40,8428 41,0475 % -0,58  
Frank 35,8852 36,0651 % -0,20  
Riyal 8,6199 8,6631 % -0,57  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,85 24,89 % 0,66  
Platin 908,72 910,54 % 0,66  
Paladyum 1.016,88 1.019,10 % 0,66  
Brent Pet. 86,62 86,62 % 0,66  
Altın Ons 2.222,14 2.222,49 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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