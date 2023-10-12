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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.10.2023 18:13
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce 12.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
- "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek ŞARMAN'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sidal HOŞOĞLU'nun atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek ŞARMAN'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa TERZİ'nin atanmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sidal HOŞOĞLU'nun, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa TERZİ ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Soykan KUŞ'un atanmasına
Karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205392


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