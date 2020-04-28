***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2020 09:09
***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Güler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840569
BIST
12:51101.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 268,06
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:516,9965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:517,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
12:51384,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,61
|Açılış
|: 384,67
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.477.261
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.697.092
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|29,04
|6.346.545
|% -4,79
|
|ALKA
|6,88
|3.991.837
|% -4,44
|
|IHGZT
|4,40
|102.035
|% -4,35
|
|SODA
|5,99
|68.736.310
|% -4,16
|
|ECILC
|5,32
|633.876.832
|% 4,11
|
|GARAN
|8,47
|573.376.310
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|409.447.761
|% 0,00
|
|ASELS
|27,44
|329.747.413
|% -0,15
|
|MPARK
|16,29
|260.870.903
|% 9,92
|
|ECILC
|5,32
|633.876.832
|% 4,11
|
|YKBNK
|2,13
|161.334.067
|% 0,47
|
|GARAN
|8,47
|573.376.310
|% 1,32
|
|TSKB
|1,07
|59.799.320
|% 0,94
|
|YYAPI
|0,51
|25.489.953
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7143
|8,7580
|% 0,65
|
|Frank
|7,1586
|7,2018
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,13
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.520
|-5,50
|
|Tam
|2.527
|2.582
|-5,60
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-2,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,38
|23,38
|0,31
|