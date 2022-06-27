***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.06.2022 14:34
***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Güler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039393
BIST
15:182.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -23,31
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1816,5119
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,3725
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1817,4618
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3654
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:18974,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -18,07
|Açılış
|: 974,04
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:18
|RYSAS
|8,47
|10.258.140
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.663.214
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.502.889
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,25
|56.334.018
|% -4,47
|
|KGYO
|8,21
|24.018.235
|% -4,42
|
|ISKPL
|4,84
|54.773.857
|% -3,97
|
|THYAO
|49,76
|3.263.889.790
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.486.940.296
|% 0,55
|
|EREGL
|28,02
|1.134.913.673
|% 0,57
|
|ASELS
|23,84
|809.999.077
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|728.037.637
|% -2,51
|
|ODAS
|3,16
|364.542.652
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|489.513.756
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|728.037.637
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,55
|196.273.989
|% -1,92
|
|ISCTR
|4,61
|320.628.406
|% -1,91
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4961
|16,5119
|% -2,21
|
|Euro
|17,4381
|17,4618
|% -2,05
|
|Sterlin
|20,2012
|20,3025
|% -2,20
|
|Frank
|17,1476
|17,2509
|% -2,28
|
|Riyal
|4,3887
|4,4107
|% -2,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|4,80
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-18,07
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.494
|6.608
|-254,00
|
|Yarım
|3.188
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,87
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.95 ) 2, 257