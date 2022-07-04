***GLRYH* *MEGAP* *RTALB* *SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.07.2022 09:15
***GLRYH******MEGAP******RTALB******SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLRYH, MEGAP, RTALB, SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040978
BIST
10:292.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 30,28
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:2916,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:2917,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0714
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:29977,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,53
|Açılış
|: 977,58
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DERHL
|9,29
|8.020.375
|% 6,66
|
|KMPUR
|35,96
|33.987.409
|% 6,39
|
|OYAYO
|9,20
|2.005.798
|% 6,36
|
|GESAN
|49,04
|138.205.079
|% 6,10
|
|LINK
|31,70
|4.438.112
|% 6,02
|
|CANTE
|39,82
|21.177.238
|% -9,83
|
|MZHLD
|89,20
|2.879.701
|% -4,14
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|ARMDA
|149,00
|295.794
|% -2,68
|
|CEMTS
|24,80
|10.449.847
|% -2,21
|
|THYAO
|49,46
|560.675.059
|% 0,32
|
|SISE
|21,90
|359.308.734
|% 2,62
|
|KOZAL
|190,70
|345.217.405
|% 1,98
|
|EREGL
|26,80
|205.965.948
|% -0,96
|
|TUPRS
|272,60
|165.748.562
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,84
|99.765.634
|% 1,07
|
|ODAS
|2,92
|68.431.937
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,46
|86.332.991
|% 1,13
|
|SISE
|21,90
|359.308.734
|% 2,62
|
|ADESE
|0,73
|12.018.331
|% -1,35
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8062
|16,8175
|% 0,38
|
|Euro
|17,5400
|17,5622
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,2681
|20,3697
|% 0,30
|
|Frank
|17,4270
|17,5320
|% 0,21
|
|Riyal
|4,4557
|4,4781
|% 0,10
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,35
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.525
|6.613
|23,00
|
|Yarım
|3.194
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,18
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42ULUUN
Yüzde 5.98 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 647 adet işlem
-
10:41KMPUR
Yüzde 5.74 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 914 adet işlem
-
10:40DYOBY
Yüzde 5.04 oranında artışla 13.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 909 adet işlem
-
10:39XU100
Endeks 2, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 4, 364.00 milyon TL de
-
10:39OLMK
Yüzde 4.46 oranında artışla 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 486 adet işlem