***GLRYH* *PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GLRYH******PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 7.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 22.500.000.-TL artırılmak suretiyle 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına yönelik yapmış olduğu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarih ve 2023/53 sayılı bülteninde onaylandığı açıklanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192972BIST