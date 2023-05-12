***GLRYH* *PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PA1]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı A1 Portföy Yönetimi A.Ş. 12.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 25.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yıllarında geçerli olmak üzere 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve 7.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 22.500.000.-TL artırılmak suretiyle 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve bu yönde esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar vermiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151127BIST