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***GLRYH* *PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2023 18:13
***GLRYH* *PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH******PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [PA1]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Portföy Yönetimi A.Ş. 23.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 25.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 37.500.000.-TL'ye, 7.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin ise 22.500.000.-TL artırılmak suretiyle 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve bu yönde esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161960


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Tam 10.289 10.589 432,15  
Yarım 4.995 5.178 151,00  
Çeyrek 2.505 2.589 75,00  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 0,07  
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