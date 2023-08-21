***GLRYH* *PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2023 09:37
***GLRYH******PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PA1]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Portföy Yönetimi AŞ.nin almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararına, Şirketimiz tarafından katılım sağlanmaması kararı verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187487
BIST
'
14:017.654
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 140,47
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0127,1652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0963
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0129,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1907
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6644
En Düşük
29,1877
14:011.649,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.649,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:01
|EKSUN
|96,80
|903.074.145
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.133.121
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|660.232.096
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.994.648
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,30
|135.824.662
|% -4,87
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|THYAO
|254,90
|6.047.663.880
|% 1,39
|
|TUPRS
|134,40
|5.159.508.099
|% 5,83
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,66
|3.186.256.255
|% -3,49
|
|SKBNK
|3,97
|681.949.322
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,42
|2.642.342.894
|% -3,02
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,04
|738.467.137
|% 5,00
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1592
|27,1652
|% 0,36
|
|Euro
|29,6420
|29,6644
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,4961
|34,6691
|% 0,37
|
|Frank
|30,7456
|30,9308
|% 0,58
|
|Riyal
|7,2220
|7,2582
|% 0,34
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|0,17
|
|B. Petrol
|85,45
|85,45
|0,63
|