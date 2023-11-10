***GLRYH* *PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PA1]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin A1 Portföy Yönetimi AŞ sermayesinde sahip olduğu 4.135.673,07 TL nominal tutarlı 4.135.673,07 adet payın Sn. Murat GÜLER'e devrine karar verilmiştir. Ayrıca hem pay devrine hem de A1 Portföy Yönetimi AŞ.nin unvanının Pardus Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda yapılacak esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217075BIST