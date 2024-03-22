***GLRYH* *PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 09:21
***GLRYH******PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PA1]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.11.2023 tarihinde Şirketimizin A1 Portföy Yönetimi AŞ sermayesinde sahip olduğu 4.135.673,07 TL nominal tutarlı 4.135.673,07 adet payın Sn. Murat GÜLER'e devri ile A1 Portföy Yönetimi AŞ.nin unvanının Pardus Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda yapılacak esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 21.03.2024 tarih ve 2024/16 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261334
BIST
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11:469.192
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 51,56
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4632,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0475
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4634,7413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1347
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:462.232,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,94
|Açılış
|: 2.232,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MEKAG
|66,55
|90.143.200
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.766.024
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.393.962
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|85.617.779
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.080.147
|% -9,99
|
|EUYO
|17,81
|13.001.647
|% -7,77
|
|LOGO
|82,10
|136.013.538
|% -7,07
|
|CUSAN
|24,48
|37.115.698
|% -6,85
|
|MAKIM
|54,80
|27.259.423
|% -6,32
|
|THYAO
|290,00
|4.489.032.885
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,46
|2.434.310.812
|% 1,85
|
|ISCTR
|11,17
|2.271.366.228
|% 0,18
|
|VESTL
|89,00
|1.951.465.613
|% 3,73
|
|AKBNK
|45,62
|1.639.921.804
|% 1,29
|
|ISCTR
|11,17
|2.271.366.228
|% 0,18
|
|YKBNK
|26,46
|2.434.310.812
|% 1,85
|
|ZOREN
|5,45
|409.825.425
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.013.393.855
|% 3,79
|
|PETKM
|23,44
|1.030.324.029
|% 2,27
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0591
|32,0675
|% 0,13
|
|Euro
|34,6983
|34,7199
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7447
|40,9489
|% -1,40
|
|Frank
|35,9244
|36,1045
|% -1,24
|
|Riyal
|8,6328
|8,6761
|% -0,84
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,63
|% 0,66
|
|Platin
|908,21
|909,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,29
|1.010,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,57
|85,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,49
|2.168,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
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