***GLRYH* *PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PA1*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PA1]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.11.2023 tarihinde Şirketimizin A1 Portföy Yönetimi AŞ sermayesinde sahip olduğu 4.135.673,07 TL nominal tutarlı 4.135.673,07 adet payın Sn. Murat GÜLER'e devri ile A1 Portföy Yönetimi AŞ.nin unvanının Pardus Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda yapılacak esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 21.03.2024 tarih ve 2024/16 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261334BIST