***GLRYH* *PRDGS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***GLRYH******PRDGS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [GLRYH, PRDGS]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMurat GÜLER'in Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinde sahip olduğu 12.250.000.-TL nominal değerli B Grubu paylar, 1.-TL nominal değerli pay için 6,85 TL fiyatla Alıcı Güler Yatırım Holding AŞ.ne Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihi itibarıyla bir önceki iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar dikkate alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 26.03.2024 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul AŞ Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (22.03.2024) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261616BIST