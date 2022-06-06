***GLRYH* *PRDGS* *A1CAP* *ACP*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GLRYH******PRDGS******A1CAP******ACP*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [A1CAP, ACP, GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035024BIST