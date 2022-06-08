***GLRYH* *PRDGS* *A1CAP* *ACP*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.06.2022 17:05
***GLRYH******PRDGS******A1CAP******ACP*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [A1CAP, ACP, GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin 06.06.2022 tarihinde yayınlanan onaylı izahnamede yer verilen bilgilere ek olarak, Borsa İstanbul AŞ'nin 23.05.2022 tarihli görüş yazısında Şirketimizin faaliyetlerinin Katılım Finans İlkelerine uygunluğuna ilişkin olarak
"Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından oluşturulan "Pay Senedi İhracı ve Alım-Satım Standardı" ile "Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber" dayanak alınarak oluşturulmuş olan ve Şirket tarafından doldurulan "Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu"nda (Form) Şirket tarafından verilen bilgiler dikkate alındığında Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığının değerlendirildiği, endeks değerleme dönemlerinde de söz konusu şartları sağlaması halinde ilgili katılım endekslerine dahil edilebileceği"
hususları ifade edilmiş olup, "Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu" açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035872
BIST
17:242.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -24,85
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:2417,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3637
|Açılış
|: 17,2050
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
17:2418,4363
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4630
|Açılış
|: 18,4400
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:241.020,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 22,42
|Açılış
|: 1.020,24
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ULUUN
|22,66
|483.041.808
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|20.743.797
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.602.971
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,87
|253.083.644
|% 7,52
|
|BERA
|12,60
|497.295.894
|% 7,42
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|103.976.310
|% -9,49
|
|OYYAT
|77,70
|82.448.547
|% -8,59
|
|TETMT
|241,50
|28.820.922
|% -8,14
|
|TOASO
|68,30
|1.532.968.957
|% -6,88
|
|THYAO
|48,10
|5.875.766.065
|% -0,74
|
|SISE
|22,58
|3.489.682.782
|% -2,17
|
|SASA
|44,54
|2.420.882.153
|% 2,44
|
|KRDMD
|15,24
|2.169.526.599
|% 0,79
|
|EREGL
|35,04
|2.022.577.072
|% 0,98
|
|SEGYO
|1,27
|391.145.882
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,83
|858.909.657
|% -0,35
|
|TSKB
|2,36
|588.981.221
|% -2,07
|
|DOHOL
|4,12
|968.876.536
|% -3,06
|
|YKBNK
|4,77
|927.615.296
|% -2,25
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1063
|17,1148
|% 2,15
|
|Euro
|18,3971
|18,4256
|% 2,52
|
|Sterlin
|21,4039
|21,5113
|% 1,79
|
|Frank
|17,4969
|17,6023
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5451
|4,5679
|% 2,07
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,11
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,58
|
Seans Raporu
17:23
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17:38KARTN
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 632 adet işlem
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17:37OYYAT
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 655 adet işlem
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17:36XU100
Endeks 2, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 44, 956.00 milyon TL de
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17:35POLHO
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 596, 664 adet işlem
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17:34PKART
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 581, 092 adet işlem