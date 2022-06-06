***GLRYH* *PRDGS* *A1CAP*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
06.06.2022 16:00
***GLRYH******PRDGS******A1CAP*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLRYH, A1CAP]
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ paylarının halka arzına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034849
BIST
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|THYAO
|48,08
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|SISE
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|% 4,32
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|Dolar
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|Frank
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|Riyal
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|16:36
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.851
|1.852
|0,33
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|Altın Gr.
|988
|989
|11,44
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|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
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|Tam
|6.544
|6.707
|40,63
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|Yarım
|3.163
|3.244
|19,65
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|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,83
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|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,38
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|Gümüş Gr.
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|11,94
|0,35
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|120
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