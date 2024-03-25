***GLRYH* *PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***GLRYH******PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [PRDGS, GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)12250000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)6,25Satıcının UnvanıMurat GülerAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıGüler Yatırım Holding A.Ş./12.250.000İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)6,85Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları5,48 TL-8,22 TLİşlem Tarihi26/03/2024İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Murat Güler'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %6,25'ine tekabül eden toplam 12.250.000 TL nominal değerli payların Güler Yatırım Holding A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 6,85 TL fiyatla satışı, A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/03/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262183BIST