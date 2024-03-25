***GLRYH* *PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
25.03.2024 18:11
***GLRYH******PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [PRDGS, GLRYH]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
12250000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
6,25
Satıcının Unvanı
Murat Güler
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Güler Yatırım Holding A.Ş./12.250.000
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
6,85
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,48 TL-8,22 TL
İşlem Tarihi
26/03/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Murat Güler'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %6,25'ine tekabül eden toplam 12.250.000 TL nominal değerli payların Güler Yatırım Holding A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 6,85 TL fiyatla satışı, A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/03/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262183
BIST