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***GLRYH* *PRDGS*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.10.2022 09:42
***GLRYH* *PRDGS*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH******PRDGS*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından, faaliyet konusu enerji piyasası düzenleme kurumundan lisanslı ve lisanssız enerji yatırımları için gerekli izin ve lisansı alarak, her türlü kaynaktan enerji üretimi ile bu enerjinin iletimi, dağıtımı ve ticaretini yapmak olan ve aktifinde yer alan, sermayesi ve oy haklarının tamamına sahip olduğu 13 adet iştiraki vasıtasıyla toplam 12 MW'lık güneş enerjisi tesisine sahip olan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.'nin toplam 37.425.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamının toplam 12.344.772 Amerikan Doları karşılığı bedelle satın alınması amacına yönelik olarak 04.10.2022 tarihi itibarıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde kapanışın yapılması ve satın alma işleminin tamamlanması için gerekli ön koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi amacıyla ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından satın alınması planlanan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. nezdinde gerekli çalışmalara başlanmış olup, kapanışa ilişkin tüm şartların gerçekleşmesi halinde pay devri işleminin 30.11.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Pay devrine ilişkin işlemlerin tamamlanması halinde konuya ilişkin yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067287


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GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
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Çeyrek 1.672 1.692 -5,00  
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