***GLRYH* *PRDGS*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2023 18:11
***GLRYH******PRDGS*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRDGS]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10/08/2023 - 10/08/2023 tarihinde PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PRDGS) payları ile ilgili olarak 7,07 – 7,51 TL fiyat aralığından 5.850.000.-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRDGS sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 10.08.2023 tarihi itibarıyla %12,19'a düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/08/2023 0 5.850.000 5.850.000 29.750.000 23.900.000 % 15,18 % 15,18 % 12,19 % 12,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183930
BIST
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18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0664
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,8146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1826
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.669,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.669,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0044
|27,0565
|% 0,25
|
|Euro
|29,7765
|29,8146
|% 0,62
|
|Sterlin
|34,2884
|34,4603
|% 0,14
|
|Frank
|30,8261
|31,0118
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1849
|7,2209
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|6,69
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,00
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.116
|11.225
|10,00
|
|Yarım
|5.567
|5.638
|5,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.819
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,19
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
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17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
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17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO