***GLRYH* *PRDGS* *KARYE* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS******KARYE******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RTALB, PRDGS, KARYE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2024 - 15.02.2024 - 04.03.2024 - 07.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında bağlı ortaklıklarımızdan İCG Finansal Danışmanlık AŞ tarafından Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) paylarının devralınması hususunda anlaşmaya varılmış olan toplam 20.200.002.-TL nominal değerli (B) Grubu paylardan 16.506.915.-TL nominal değerli kısmının devralındığı, geri kalan 3.693.087.-TL nominal değerli (B) Grubu payların, 05.02.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi kapsamında, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıtların Koray Holding AŞ tarafından kaldırtılmasının sağlanmasını takiben devralınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıtlar nedeniyle devralınamamış olan KARYE sermayesindeki 3.693.087.-TL nominal değerli (B) Grubu paylar bugün (04.04.2024) itibarıyla İCG Finansal Danışmanlık AŞ.ne, 05.02.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi kapsamında, devredilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267522BIST