***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulu tarafından ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin, paylarının tamamına sahip olduğu HBY Yenilenebilir Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve Anages Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir alınmak suretiyle birleştirilmesine karar verilmiş olup, birleşme işlemine ilişkin süreç tamamlandığında yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074448BIST