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***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2022 18:20
***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulu tarafından ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin, paylarının tamamına sahip olduğu HBY Yenilenebilir Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve Anages Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir alınmak suretiyle birleştirilmesine karar verilmiş olup, birleşme işlemine ilişkin süreç tamamlandığında yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074448


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Yarım 3.262 3.310 9,00  
Çeyrek 1.636 1.658 6,00  
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