***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 18:20
***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulu tarafından ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin, paylarının tamamına sahip olduğu HBY Yenilenebilir Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve Anages Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir alınmak suretiyle birleştirilmesine karar verilmiş olup, birleşme işlemine ilişkin süreç tamamlandığında yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074448
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,5984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2215
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7784
En Düşük
18,4735
18:05995,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,17
|Açılış
|: 995,96
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,5967
|% -0,03
|
|Euro
|18,7401
|18,7717
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,5402
|21,6483
|% 1,23
|
|Frank
|18,7748
|18,8880
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|12,69
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.695
|6.777
|19,00
|
|Yarım
|3.262
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|2,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516