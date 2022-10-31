***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulunun 31.10.2022 tarihli toplantısında, ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 08.11.2022 tarihinde yapılmasına ve "Türk Ticaret Kanunu'nun 461 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 155.000.000-TL ödenmiş sermayesinin, tamamı (B) grubu olarak ihraç edilmek üzere 31.000.000-TL artırılarak 186.000.000-TL'ye çıkarılması ile çıkarılacak olan 31.000.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların primli olarak ihraç edilmesi" hususunun Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075486BIST