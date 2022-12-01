***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.12.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, sağlık sektörüne bilgi teknolojisi üreten Non Nocere adlı projeye FonlaBüyüsün Kitle Fonlama Platformu üzerinden 1.500.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiş olup, yatırım yapılmasına karar verilen tutarın ödemesi bugün tamamlanmıştır.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083780BIST