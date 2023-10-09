***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2023 18:40
***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.nin 09.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamına alınarak, paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarı nezdinde işlem görebilmesini teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203146
BIST
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18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1391
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0908
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.649,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 24,31
|Açılış
|: 1.649,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6989
|27,7162
|% 0,50
|
|Euro
|29,2795
|29,3163
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,7314
|33,9005
|% 0,25
|
|Frank
|30,4285
|30,6118
|% 0,80
|
|Riyal
|7,3674
|7,4043
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|21,00
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|24,71
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.158
|11.276
|269,00
|
|Yarım
|5.596
|5.655
|135,00
|
|Çeyrek
|2.790
|2.828
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,27
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|3,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 635, 614 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
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17:58
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17:58
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