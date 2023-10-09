***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.nin 09.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamına alınarak, paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarı nezdinde işlem görebilmesini teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203146BIST