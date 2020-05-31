***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH, ACP, A1CAP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSosyal Medyada şirketimiz piyasa fiyatı, bilanço beklentileri gibi hususlarda yapılan yayınla ilgili olarak, şirketimizin herhangi bir bilgisi ve onayı bulunmamamktadır.Şirketimizce KAP'ta yayınlanmayan herhangi bir açıklamaya itibar edilmemesini rica eder, bu açıklamyı yapan sorumlular hakkında gerekli iç kontol süreçlerinin işletileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847913BIST