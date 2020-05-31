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***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2020 15:54
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GLRYH, ACP, A1CAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sosyal Medyada şirketimiz piyasa fiyatı, bilanço beklentileri gibi hususlarda yapılan yayınla ilgili olarak, şirketimizin herhangi bir bilgisi ve onayı bulunmamamktadır.
Şirketimizce KAP'ta yayınlanmayan herhangi bir açıklamaya itibar edilmemesini rica eder, bu açıklamyı yapan sorumlular hakkında gerekli iç kontol süreçlerinin işletileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847913


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,99  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,49  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 37,57 37,57 1,54  
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