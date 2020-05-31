***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2020 15:54
***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLRYH, ACP, A1CAP]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sosyal Medyada şirketimiz piyasa fiyatı, bilanço beklentileri gibi hususlarda yapılan yayınla ilgili olarak, şirketimizin herhangi bir bilgisi ve onayı bulunmamamktadır.
Şirketimizce KAP'ta yayınlanmayan herhangi bir açıklamaya itibar edilmemesini rica eder, bu açıklamyı yapan sorumlular hakkında gerekli iç kontol süreçlerinin işletileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847913
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,21
|Açılış
|: 379,60
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3988
|8,4410
|% 0,36
|
|Frank
|7,0616
|7,1041
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,99
|
|Altın Gr.
|379
|380
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.492
|18,60
|
|Tam
|2.533
|2.561
|11,50
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|618
|626
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,11
|
|B. Petrol
|37,57
|37,57
|1,54
|