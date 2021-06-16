***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 16.06.2021 tarihli toplantısındaŞirketimiz bağlı ortaklığı RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16/06/2021 tarih ve 09 sayılı toplantısında1) RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay satış hasılatı 43.500.000 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 4.415.628,04 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasınakarar verilmiş olması sebebiyle, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin söz konusu tahsisli sermaye artırımına, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yukarıda yer verilen yönetim kurulu kararında belirlenen esaslar çerçevesinde Şirketimiz Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından katılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942735BIST