***GLRYH* *RTALB* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.10.2021 09:13
Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966751
BIST
12:111.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:118,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:1110,2840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:11500,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,24
|Açılış
|: 500,47
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:11
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.865.024
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|79.707.288
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|HURGZ
|2,33
|23.995.149
|% -6,80
|
|MARTI
|1,57
|10.700.604
|% -6,55
|
|KARYE
|15,50
|44.118.644
|% -6,06
|
|AKSUE
|10,49
|5.193.749
|% -6,00
|
|CRDFA
|4,77
|44.382.883
|% -5,36
|
|MAREN
|10,48
|631.358.080
|% 4,28
|
|GARAN
|9,26
|499.658.456
|% 0,43
|
|THYAO
|14,06
|496.910.652
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,40
|367.906.600
|% 1,21
|
|SISE
|8,18
|204.950.685
|% 0,49
|
|SKBNK
|0,99
|92.404.289
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,38
|163.993.849
|% 0,00
|
|MAREN
|10,48
|631.358.080
|% 4,28
|
|GARAN
|9,26
|499.658.456
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,81
|79.707.288
|% 9,70
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8549
|8,8578
|% 0,12
|
|Euro
|10,2802
|10,2840
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0290
|12,0893
|% 0,15
|
|Frank
|9,5229
|9,5803
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3552
|2,3670
|% 0,07
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-12,01
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,17
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,53
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|0,11
|