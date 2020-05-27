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***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           19.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖDA'da açıklamasında ifade edilen ürünlerden 30.04.2020 tarihine kadar,
RTA tarafından( SWAB+ RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti)  2.516.788 adet üretim gerçekleştirilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı ise 723.910  adet olup, RTA ürün satışı 255.000 adet ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 2.261.788 adet olmak üzere, toplam ürün satışımız 30.04.2020 tarih itibari ile 3.240.698 adete ulaşmıştır.
RTA Laboratuvarları ve A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.'nin bu ürünlerin satışından kaynaklanan toplam cirosu ise, 45.949.400,84 TL'ye ulaşmıştır.
Covid19 sürecinde hammadde  tedarikinin tam ve zamanında sağlanması konusunda yasal süreçlerde bize gerekli desteği veren,  T.C.Sağlık Bakanlığı ile  T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ederiz. 
Ayrıca, bu coronvirüs tehdidi karşısında mücadelenin en ön saflarında yerlerini almış olan sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyoruz
Paydaşlarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847008


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GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
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Riyal 1,7982 1,8073 % 1,14  
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Altın Gr. 372 372 3,37  
Cumhuriyet 2.414 2.444 13,80  
Tam 2.485 2.508 14,40  
Yarım 1.212 1.226 6,90  
Çeyrek 606 614 4,10  
Gümüş.Ons 17,25 17,28 0,14  
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