***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖDA'da açıklamasında ifade edilen ürünlerden 30.04.2020 tarihine kadar,RTA tarafından( SWAB+ RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti) 2.516.788 adet üretim gerçekleştirilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı ise 723.910 adet olup, RTA ürün satışı 255.000 adet ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 2.261.788 adet olmak üzere, toplam ürün satışımız 30.04.2020 tarih itibari ile 3.240.698 adete ulaşmıştır.RTA Laboratuvarları ve A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.'nin bu ürünlerin satışından kaynaklanan toplam cirosu ise, 45.949.400,84 TL'ye ulaşmıştır.Covid19 sürecinde hammadde tedarikinin tam ve zamanında sağlanması konusunda yasal süreçlerde bize gerekli desteği veren, T.C.Sağlık Bakanlığı ile T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ederiz.Ayrıca, bu coronvirüs tehdidi karşısında mücadelenin en ön saflarında yerlerini almış olan sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyoruzPaydaşlarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847008BIST