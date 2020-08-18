Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2020 13:39
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RTA Laboratuvarları A.Ş. olarak  Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım  ve iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Yatırım tutarı 2.000.000 TL +KDV olarak planlanmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869654


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:471.095
Değişim :  0,80% |  8,70
Açılış :  1.088  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
1.099 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler14:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 57,20 661.399.060 % 10,00  
MAKTK 2,53 88.704.295 % 10,00  
ARMDA 29,04 5.943.992 % 10,00  
TKURU 80,95 327.686 % 9,99  
HUBVC 18,63 43.423.919 % 9,98  
daha fazla
14:47 Alış Satış %  
Dolar 7,3939 7,3966 % 0,17  
Euro 8,8034 8,8100 % 0,61  
Sterlin 9,7089 9,7576 % 0,75  
Frank 8,1363 8,1854 % 0,42  
Riyal 1,9658 1,9757 % 0,27  
daha fazla
14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 2.006 2.006 20,85  
Altın Gr. 476 476 5,33  
Cumhuriyet 3.165 3.213 34,00  
Tam 3.147 3.227 26,54  
Yarım 1.521 1.561 12,84  
Çeyrek 763 780 6,42  
Gümüş.Ons 28,12 28,15 0,64  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,13  
B. Petrol 45,18 45,18 -0,19  
Seans Raporu 14:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru