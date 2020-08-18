***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 13:39
***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTA Laboratuvarları A.Ş. olarak Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım ve iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Yatırım tutarı 2.000.000 TL +KDV olarak planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869654
BIST
14:471.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:477,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:478,8100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0535
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8100
En Düşük
8,7426
14:47477,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,29
|Açılış
|: 477,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:47
|RTALB
|57,20
|661.399.060
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.704.295
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.423.919
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.301.697
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,14
|166.721.250
|% -8,00
|
|GARAN
|7,08
|859.745.314
|% 1,72
|
|RTALB
|57,20
|661.399.060
|% 10,00
|
|ASELS
|17,87
|496.963.053
|% 0,17
|
|GUSGR
|5,87
|494.999.041
|% 5,20
|
|KRDMD
|2,86
|368.333.837
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,86
|368.333.837
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,92
|244.302.171
|% -0,52
|
|GARAN
|7,08
|859.745.314
|% 1,72
|
|GUSGR
|5,87
|494.999.041
|% 5,20
|
|CEMAS
|1,60
|115.885.497
|% 3,90
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,3966
|% 0,17
|
|Euro
|8,8034
|8,8100
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,7089
|9,7576
|% 0,75
|
|Frank
|8,1363
|8,1854
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,27
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|20,85
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.147
|3.227
|26,54
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|12,84
|
|Çeyrek
|763
|780
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,13
|
|B. Petrol
|45,18
|45,18
|-0,19
|