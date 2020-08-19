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***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2020 12:16
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık  Market Tıbbi  Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün Firmamıza 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. Söz konusu ürünlerin teslimi en geç 02.09.2020 tarihinde İlgili Kuruma yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869902


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 2,97 420.617 % 10,00  
MZHLD 15,84 17.171 % 10,00  
RTALB 62,90 451.882.900 % 9,97  
FADE 6,18 15.863.084 % 9,96  
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Altın Ons 1.993 1.994 -8,71  
Altın Gr. 472 472 -1,95  
Cumhuriyet 3.138 3.186 -15,00  
Tam 3.124 3.203 -4,31  
Yarım 1.510 1.549 -2,09  
Çeyrek 757 775 -1,04  
Gümüş.Ons 27,56 27,60 -0,08  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 -0,03  
B. Petrol 45,11 45,11 -0,35  
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