***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2020 12:16
***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün Firmamıza 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. Söz konusu ürünlerin teslimi en geç 02.09.2020 tarihinde İlgili Kuruma yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869902
BIST
12:301.104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,34
|Açılış
|: 1.099
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|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.106
En Düşük
1.099
12:307,3758
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 7,4240
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|Önceki Kapanış
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7,3831
En Düşük
7,3428
12:308,8113
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
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475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|RTALB
|62,90
|451.882.900
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|GLRYH
|22,10
|139.543.323
|% 9,95
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.064.432
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,97
|786.145.767
|% 1,55
|
|SISE
|6,12
|713.928.509
|% 3,03
|
|GARAN
|7,23
|567.941.446
|% 1,40
|
|ASELS
|17,88
|479.450.138
|% 1,02
|
|RTALB
|62,90
|451.882.900
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,97
|786.145.767
|% 1,55
|
|SISE
|6,12
|713.928.509
|% 3,03
|
|GARAN
|7,23
|567.941.446
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,24
|450.605.049
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,14
|150.170.234
|% 0,47
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3724
|7,3758
|% 0,04
|
|Euro
|8,8014
|8,8113
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7409
|9,7897
|% 0,14
|
|Frank
|8,1399
|8,1889
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% 0,04
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|-8,71
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.124
|3.203
|-4,31
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-2,09
|
|Çeyrek
|757
|775
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,35
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