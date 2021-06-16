***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 16.06.2021 tarihli toplantısında1) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay satış hasılatı 43.500.000 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 4.415.628,04 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 47.915.628,04 TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının B grubu imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,4) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatının 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak sermaye tutarının tayin edilmesine,5) Tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesine onay alınmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sürecinin yerine getirilmesi ve ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,6) Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Terzi'nin müştereken yetkilendirilmesineOybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942734BIST