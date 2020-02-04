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***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.02.2020 10:25
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK başvuru Tarih ve İhraç Belge Onay Tarihi Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 30.340.000 4.900.000 16,15029 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 36.100.000 4.900.000,000 13,57340

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.02.2020
SPK Başvuru Tarihi 25.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğu
Şirketimiz'in 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak 4.325.000 TL'si İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 575.000 TL'si Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olmak üzere toplam 4.900.000 TL artışla 41.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamındaki ihraç belgemizin 23.01.2020 tarihindeki onay başvuru tarihi Kap Tablosuna eklenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816898


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