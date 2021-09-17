***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYHYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.915.628,04Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 0B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 35.240.000 47.915.628,04 135,96943 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.000.000 47.915.628,040 116,86738Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.ŞEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.06.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 16.09.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye tahsisli olarak satılacak paylar için payların ilgili hesaplara aktarılacağı tarihi izleyen iki (2) yıl boyunca Borsa'da satışa konu edilmemesi hususunda Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından taahhüt verilmiştir.Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964242BIST