***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımında payların satışının tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYHYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.970.214Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 0B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 35.240.000 1.970.214 5,59084 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.000.000 1.970.214,000 4,80540Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.ŞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.06.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 16.09.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.Söz konusu tahsisli sermaye artırımı sebebiyle ihraç edilen ve 1.788.651 TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmı ise İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılan toplam 1.970.214 TL nominal değerli payların 24,32 TL birim pay fiyatından satış işlemi bugün (30.09.2021) Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlanan toplam fon miktarı 47.915.628,04 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RTA İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965932BIST