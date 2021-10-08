***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.10.2021 19:05
***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.970.214
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 35.240.000 1.970.214 5,59084 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.000.000 1.970.214,000 4,80540
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde 06/10/2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.07.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1.788.651 TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmı ise İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye olmak üzere toplam 1.970.214 TL nominal değerli payların 24,32 TL birim pay fiyatından satış işlemi 30.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında toplam 47.915.628,04 TL fon sağlanmıştır.
Nakden ve tahsisli olarak artırılan 1.970.214 TL nominal değerli payların ihracı ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda, 08.10.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RTA Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969100
BIST