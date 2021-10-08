***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYHYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.970.214Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 0B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 35.240.000 1.970.214 5,59084 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.000.000 1.970.214,000 4,80540Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.ŞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde 06/10/2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.07.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1.788.651 TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmı ise İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye olmak üzere toplam 1.970.214 TL nominal değerli payların 24,32 TL birim pay fiyatından satış işlemi 30.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında toplam 47.915.628,04 TL fon sağlanmıştır.Nakden ve tahsisli olarak artırılan 1.970.214 TL nominal değerli payların ihracı ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Bu kapsamda, 08.10.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RTA Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969100BIST