***GLRYH* *YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2022 18:22
***GLRYH******YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. İsmail AY'ın yerine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn. Ahmed Kerem Kapancı Yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.
Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011826
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0418
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0251
|Açılış
|: 16,3600
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|Önceki Kapanış
|: 16,3150
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16,4373
En Düşük
16,3452
18:05921,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 7,95
|Açılış
|: 921,88
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|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8254
|14,8284
|% 0,26
|
|Euro
|16,3813
|16,3902
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,5023
|19,6001
|% 0,36
|
|Frank
|15,8739
|15,9696
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,39
|
|Altın Gr.
|922
|922
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|5,88
|