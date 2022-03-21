***GLRYH* *YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GLRYH******YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. İsmail AY'ın yerine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn. Ahmed Kerem Kapancı Yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011826BIST