***GLRYH* *YYZ*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******YYZ*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YYZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 457.575 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından, 1.042.425 TL'sinin de nakden karşılanması suretiyle 6.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 15.09.2022 tarihli Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063550BIST