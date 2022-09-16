***GLRYH* *YYZ*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 14:24
***GLRYH******YYZ*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 457.575 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından, 1.042.425 TL'sinin de nakden karşılanması suretiyle 6.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 15.09.2022 tarihli Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063550
BIST
14:353.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 21,76
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
14:3518,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
14:3518,2527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0124
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
14:35978,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 978,61
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler14:35
|IZFAS
|3,63
|15.203.515
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|22.986.408
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|26.611.029
|% 9,83
|
|COSMO
|50,50
|1.469.962
|% 9,78
|
|NTHOL
|10,73
|15.205.161
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|73.043.414
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.648.789.368
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|56.261.879
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,28
|4.612.550.909
|% -3,91
|
|ISCTR
|8,98
|4.063.669.714
|% -1,97
|
|YKBNK
|7,19
|3.742.304.805
|% 1,55
|
|GARAN
|22,22
|3.359.368.746
|% -7,26
|
|ASELS
|34,82
|3.108.758.716
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,19
|3.742.304.805
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,98
|4.063.669.714
|% -1,97
|
|EKGYO
|4,23
|1.778.566.909
|% 6,28
|
|AKBNK
|12,28
|4.612.550.909
|% -3,91
|
|HALKB
|9,94
|2.648.789.368
|% -9,96
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2712
|18,2855
|% 0,11
|
|Euro
|18,2363
|18,2527
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,7788
|20,8830
|% -0,53
|
|Frank
|18,9409
|19,0550
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8496
|4,8739
|% 0,01
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|2,13
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-77,00
|
|Tam
|6.640
|6.708
|-4,00
|
|Yarım
|3.235
|3.279
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,10
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|0,83
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50SARKY
Yüzde 5.75 oranında artışla 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 556, 406 adet işlem
-
14:49TATGD
Yüzde 7.44 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 678, 945 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 3, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 43, 514.00 milyon TL de
-
14:48TAVHL
Yüzde 4.61 oranında artışla 73.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 946, 460 adet işlem
-
14:47KLRHO
Yüzde 7.57 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 526 adet işlem