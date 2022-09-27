***GLRYH* *YYZ*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 18:11
***GLRYH******YYZ*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 457.575 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından, 1.042.425 TL'sinin de nakden karşılanması suretiyle 6.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 15.09.2022 tarihli Kurul Bülteni'nde ilan edilmişti. Sermaye artırımı işlemi 26.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 26.09.2022 tarih ve 10668 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065505
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0801
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05972,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,14
|Açılış
|: 971,57
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4769
|18,4989
|% 0,13
|
|Euro
|17,7965
|17,8143
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,8469
|19,9464
|% 0,93
|
|Frank
|18,6085
|18,7206
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8994
|4,9240
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|12,22
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.593
|6.686
|7,00
|
|Yarım
|3.208
|3.268
|0,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|85,46
|85,46
|2,60
|