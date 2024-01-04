***GLRYH* *ZVO* *NNF* *SUWEN* *EYGYO* *KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.01.2024 09:00
***GLRYH******ZVO******NNF******SUWEN******EYGYO******KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EYGYO, GLRYH, KAREL, SUWEN]
İlgili Fonlar [NNF, ZVO]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232321
BIST
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10:427.425
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 13,34
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
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7.387
En Yüksek
7.463
10:4229,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0158
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
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29,8193
En Düşük
29,7143
10:4232,6861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1292
|Açılış
|: 32,7000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5500
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32,7146
En Düşük
32,5030
10:421.961,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.961,61
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|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
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1.962,32
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler10:40
|BIOEN
|18,66
|38.502.015
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.006,00
|3.561.240
|% 9,95
|
|AYCES
|667,00
|40.739.535
|% 7,32
|
|VKING
|31,56
|23.232.008
|% 6,55
|
|KGYO
|33,80
|1.579.958
|% 5,69
|
|QNBFB
|256,75
|776.155
|% -9,91
|
|BRKO
|3,21
|151.576
|% -6,96
|
|LKMNH
|49,50
|13.877.233
|% -5,71
|
|QUAGR
|4,41
|210.497.040
|% -5,36
|
|SODSN
|71,15
|51.157
|% -5,01
|
|BRSAN
|678,50
|1.025.579.805
|% 5,36
|
|GUBRF
|163,80
|870.296.774
|% 0,18
|
|THYAO
|230,40
|780.719.869
|% 0,13
|
|TUPRS
|141,30
|650.927.531
|% 0,57
|
|AKBNK
|35,10
|560.242.184
|% -0,68
|
|QUAGR
|4,41
|210.497.040
|% -5,36
|
|EKGYO
|6,95
|196.917.486
|% 1,02
|
|YKBNK
|19,34
|503.126.918
|% -0,26
|
|ISCTR
|22,26
|554.510.996
|% -0,80
|
|SKBNK
|3,98
|95.351.311
|% 0,51
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7827
|29,7870
|% 0,06
|
|Euro
|32,6647
|32,6883
|% 0,40
|
|Sterlin
|37,6686
|37,8575
|% 0,21
|
|Frank
|34,9631
|35,1737
|% 0,22
|
|Riyal
|7,9159
|7,9556
|% 0,02
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|971,83
|973,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,24
|1.077,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,83
|78,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,71
|2.049,01
|% 0,66
|