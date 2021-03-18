***GLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***GLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [GLS]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 19/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANI GLSAzimut PYŞ Kira Sertifikaları(Sukuk) Katılım FonuAzimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918976BIST