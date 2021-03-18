***GLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.03.2021 11:49
***GLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [GLS]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 19/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANI GLSAzimut PYŞ Kira Sertifikaları(Sukuk) Katılım FonuAzimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918976
BIST
13:221.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:227,4704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:228,9360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:22416,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,12
|Açılış
|: 416,43
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:20
|CLEBI
|330,00
|212.374.448
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.850.901
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.922.464
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,44
|25.513.794
|% -6,59
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|FROTO
|217,30
|1.733.963.072
|% -5,19
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|FROTO
|217,30
|1.733.963.072
|% -5,19
|
|GARAN
|8,95
|705.185.176
|% 2,29
|
|THYAO
|14,23
|646.578.834
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,56
|572.841.622
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|417.110.514
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|275.454.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,73
|312.484.151
|% 1,49
|
|GARAN
|8,95
|705.185.176
|% 2,29
|
|KRDMD
|7,56
|572.841.622
|% -0,66
|
|TSKB
|1,72
|124.427.145
|% 1,78
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4678
|7,4707
|% -0,33
|
|Euro
|8,9275
|8,9345
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,4006
|10,4527
|% -0,31
|
|Frank
|8,0370
|8,0854
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% -0,31
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|