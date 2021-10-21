***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
21.10.2021 16:32
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tescil ve ilam işlemleri tamamlanmış olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.
Saygılarımızla,
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (Değiştirilen) 15/10/2021 20/10/2021 10434
19-20-21-22-23 (Çıkarılan) 15/10/2021 20/10/2021 10434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971700
BIST
17:001.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:009,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,2473
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:0011,0377
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,2875
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
17:00541,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 13,79
|Açılış
|: 541,58
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:00
|DOBUR
|37,38
|8.816.491
|% 9,94
|
|OLMK
|7,74
|8.351.377
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.342.724
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.808
|% 9,62
|
|FROTO
|193,00
|1.461.746.813
|% 9,16
|
|FADE
|8,60
|301.494.997
|% -9,95
|
|ERSU
|4,61
|73.179.164
|% -9,07
|
|YEOTK
|61,10
|173.283.429
|% -7,84
|
|MERIT
|27,24
|26.913.052
|% -6,97
|
|GARFA
|13,88
|4.035.636
|% -6,85
|
|GARAN
|8,98
|3.382.674.584
|% -1,43
|
|FROTO
|193,00
|1.461.746.813
|% 9,16
|
|THYAO
|13,94
|1.244.216.940
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,48
|1.082.041.234
|% 0,81
|
|SASA
|27,72
|1.040.672.882
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,48
|1.082.041.234
|% 0,81
|
|GARAN
|8,98
|3.382.674.584
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,93
|670.698.093
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,25
|1.001.800.128
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,27
|688.471.060
|% -0,57
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4554
|9,4591
|% 2,68
|
|Euro
|11,0243
|11,0377
|% 2,67
|
|Sterlin
|13,0320
|13,0974
|% 2,65
|
|Frank
|10,2702
|10,3321
|% 2,88
|
|Riyal
|2,5149
|2,5275
|% 2,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,36
|
|Altın Gr.
|541
|542
|13,79
|
|Cumhuriyet
|3.575
|3.629
|75,00
|
|Tam
|3.556
|3.645
|74,62
|
|Yarım
|1.719
|1.763
|36,10
|
|Çeyrek
|862
|882
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-0,76
|
Seans Raporu
17:00
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17:15BIZIM
Yüzde 4.81 oranında artışla 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 251 adet işlem
-
17:14FROTO
Yüzde 9.22 oranında artışla 193.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 980, 476 adet işlem
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17:11XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 21, 716.00 milyon TL de
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17:11EPLAS
Yüzde 5.11 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 487 adet işlem
-
17:10FROTO
Yüzde 8.99 oranında artışla 192.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 873, 316 adet işlem