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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

21.10.2021 16:32



***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2021
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tescil ve ilam işlemleri tamamlanmış olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir. 
Saygılarımızla,
Galata Menkul Değerler A.Ş.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (Değiştirilen) 15/10/2021 20/10/2021 10434
19-20-21-22-23 (Çıkarılan) 15/10/2021 20/10/2021 10434



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971700


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