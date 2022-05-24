***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
24.05.2022 14:21
olup, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.
Saygılarımızla,
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/05/2022 24/05/2022 10583
3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (değiştirilen) 15/10/2021 20/10/2021 10434
19-20-21-22-23 (Çıkarılan) 15/10/2021 20/10/2021 10434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032062
BIST
14:422.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:4216,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1951
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:4217,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2505
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:42963,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,08
|Açılış
|: 963,87
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:42
|KGYO
|4,76
|1.734.282
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.706.683
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,75
|95.809.445
|% 8,46
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,60
|89.941.258
|% 7,78
|
|SELVA
|9,27
|20.615.757
|% -9,12
|
|NUGYO
|6,29
|147.652.357
|% -5,84
|
|MNDRS
|3,13
|13.206.949
|% -4,57
|
|BANVT
|94,40
|5.021.473
|% -3,77
|
|ESCOM
|12,80
|15.616.022
|% -3,76
|
|GARAN
|15,33
|1.760.489.123
|% 1,05
|
|THYAO
|42,96
|1.597.451.513
|% 0,00
|
|KARSN
|6,03
|1.029.268.104
|% 4,87
|
|SISE
|19,75
|1.014.194.205
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,33
|893.680.318
|% 0,77
|
|KARSN
|6,03
|1.029.268.104
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,57
|414.341.262
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|164.554.323
|% 0,79
|
|GARAN
|15,33
|1.760.489.123
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,38
|459.944.985
|% -0,45
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1116
|16,1207
|% 1,23
|
|Euro
|17,2678
|17,2865
|% 1,47
|
|Sterlin
|20,1033
|20,2041
|% 0,62
|
|Frank
|16,6433
|16,7436
|% 1,35
|
|Riyal
|4,2866
|4,3081
|% 1,31
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,57
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,07
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.371
|6.531
|125,17
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,54
|
|Çeyrek
|1.544
|1.580
|30,27
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,19
|
Seans Raporu
14:42
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-
14:56DOKTA
Yüzde 5.61 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 556 adet işlem
-
14:55XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 18, 506.00 milyon TL de
-
14:55TSGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 655 adet işlem
-
14:54DOCO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1, 401.70 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 948 adet işlem
-
14:52KARSN
Yüzde 4.70 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 556, 569 adet işlem