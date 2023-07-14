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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

14.07.2023 15:10
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Açıklamalar

               Şirket Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde gerçekleştirilen değişikliğe ilişkin tescil ve ilam işlemleri tamamlanmış olup, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
 
Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
Galata Menkul Değerler A.ş.
 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/07/2023 14/07/2023 10871
6 24/05/2022 24/05/2022 10583
3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (Değiştirilen) 15/10/2021 20/10/2021 10434
19-20-21-22-23 (Çıkartılan) 15/10/2021 20/10/2021 10434



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172109


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Çeyrek 2.665 2.718 10,00  
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