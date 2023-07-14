***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2022AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde gerçekleştirilen değişikliğe ilişkin tescil ve ilam işlemleri tamamlanmış olup, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.Saygılarımızla,Galata Menkul Değerler A.ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 14/07/2023 14/07/2023 108716 24/05/2022 24/05/2022 105833-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (Değiştirilen) 15/10/2021 20/10/2021 1043419-20-21-22-23 (Çıkartılan) 15/10/2021 20/10/2021 10434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172109BIST