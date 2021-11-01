***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 15:00
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Açıklamalar
Galata Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli Faaliyet Raporudur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973397
BIST
15:281.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,92
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.535
En Düşük
1.516
15:289,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0500
|Açılış
|: 9,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
15:2811,0486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0653
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
15:28548,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,79
|Açılış
|: 548,23
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ZRGYO
|2,20
|8.997.408
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.602.816
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|131.842.489
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|101.060.765
|% 9,96
|
|ATATP
|47,90
|81.929.555
|% 9,96
|
|EGSER
|14,27
|41.285.467
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,09
|78.056.654
|% -9,91
|
|BIOEN
|23,78
|350.247.019
|% -9,72
|
|NUGYO
|14,25
|33.116.642
|% -8,65
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,11
|1.982.523.951
|% 2,64
|
|SISE
|8,47
|766.892.863
|% -2,19
|
|THYAO
|15,28
|721.550.764
|% 2,07
|
|BIMAS
|62,75
|538.995.480
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,96
|524.251.979
|% 1,71
|
|GARAN
|10,11
|1.982.523.951
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,79
|507.578.152
|% 2,20
|
|ODAS
|1,45
|146.380.552
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,73
|266.938.631
|% 2,63
|
|SISE
|8,47
|766.892.863
|% -2,19
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5364
|9,5396
|% -0,52
|
|Euro
|11,0418
|11,0486
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,9982
|13,0633
|% -0,62
|
|Frank
|10,3994
|10,4620
|% -0,27
|
|Riyal
|2,5339
|2,5466
|% -0,59
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|5,83
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.616
|3.671
|16,00
|
|Tam
|3.602
|3.692
|16,02
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|7,75
|
|Çeyrek
|873
|893
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,75
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42ARDYZ
Yüzde 4.78 oranında artışla 47.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 133 adet işlem
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15:39ARDYZ
Yüzde 4.69 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 059 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 36 artarak (% 0.88 ) 1, 650
-
15:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, TRKCM
-
15:38XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 250.00 milyon TL de