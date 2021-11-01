***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2021AçıklamalarGalata Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli Faaliyet Raporudur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973397BIST