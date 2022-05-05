***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 10:07
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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10:112.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 31,66
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.469
En Düşük
2.461
10:1114,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1104
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8444
En Düşük
14,7014
10:1115,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0825
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7592
En Düşük
15,6227
10:11904,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 14,05
|Açılış
|: 904,41
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler10:11
|IMASM
|18,15
|3.716.703
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|6.465.454
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|2.470.772
|% 9,96
|
|YUNSA
|27,20
|14.224.930
|% 9,94
|
|LIDER
|21,46
|32.512.753
|% -6,12
|
|AKGRT
|3,18
|11.254.539
|% -5,64
|
|ETILR
|10,00
|1.374.316
|% -4,76
|
|GLCVY
|12,43
|840.649
|% -3,64
|
|GOZDE
|9,37
|21.145.088
|% -3,30
|
|THYAO
|42,16
|515.229.050
|% 2,18
|
|SISE
|18,31
|344.947.865
|% 1,05
|
|SASA
|33,38
|179.168.148
|% 4,31
|
|TUPRS
|243,50
|157.613.074
|% 3,97
|
|EREGL
|33,72
|154.473.998
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,72
|67.318.277
|% 2,26
|
|ODAS
|2,52
|58.761.246
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,99
|113.942.685
|% 2,46
|
|SISE
|18,31
|344.947.865
|% 1,05
|
|THYAO
|42,16
|515.229.050
|% 2,18
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8328
|14,8432
|% 0,75
|
|Euro
|15,7273
|15,7422
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,5395
|18,6324
|% -0,05
|
|Frank
|15,1507
|15,2420
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9423
|3,9620
|% 0,74
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|11,15
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,83
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,24
|