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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

05.05.2022 10:07
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:112.462
Değişim :  1,30% |  31,66
Açılış :  2.461  
Önceki Kapanış :  2.431  
En Yüksek
2.469 En Düşük
2.461
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 3.716.703 % 10,00  
DENGE 1,54 465.898 % 10,00  
TIRE 15,44 6.465.454 % 9,97  
KRTEK 15,79 2.470.772 % 9,96  
YUNSA 27,20 14.224.930 % 9,94  
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10:11 Alış Satış %  
Dolar 14,8328 14,8432 % 0,75  
Euro 15,7273 15,7422 % 0,53  
Sterlin 18,5395 18,6324 % -0,05  
Frank 15,1507 15,2420 % 0,46  
Riyal 3,9423 3,9620 % 0,74  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 11,15  
Altın Gr. 904 904 13,83  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 0,01  
Gümüş Gr. 10,98 10,99 0,11  
B. Petrol 110 110 0,24  
Seans Raporu 10:11
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