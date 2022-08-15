***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 16:49
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Galata Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.06.2022 tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055494
BIST
17:592.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,99
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5917,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5918,3021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0988
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2937
17:591.027,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,62
|Açılış
|: 1.027,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|1.605.276
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.408.924
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.613.800
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.371.506
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.962.499
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.311.178
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.661.342
|% -7,48
|
|VKFYO
|5,91
|22.578.736
|% -7,08
|
|RODRG
|24,88
|3.512.924
|% -5,33
|
|THYAO
|63,55
|5.100.571.654
|% 1,84
|
|AKBNK
|10,23
|1.852.251.183
|% 2,30
|
|GSRAY
|6,68
|1.714.504.198
|% 1,52
|
|ODAS
|4,44
|1.667.447.420
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.620.399.341
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.667.447.420
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.291.108.733
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,49
|1.537.835.606
|% 0,92
|
|GSRAY
|6,68
|1.714.504.198
|% 1,52
|
|DOHOL
|4,40
|1.052.373.542
|% -4,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9640
|% 0,18
|
|Euro
|18,2854
|18,3021
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,6328
|21,7413
|% -0,28
|
|Frank
|18,9571
|19,0713
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7690
|4,7930
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,26
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,50
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.895
|6.957
|-35,00
|
|Yarım
|3.359
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,33
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|-3,81
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem