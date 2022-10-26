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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

26.10.2022 10:03
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

Galata Menkul Değerler A.Ş. nin 30.09.2022 tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074243


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSMEN 47,74 8.386.515 % 0,20  
YYAPI 1,34 52.210.471 % 0,00  
PEGYO 3,13 50.410.263 % 0,00  
KUVVA 41,50 2.591.116 % 0,00  
OBASE 21,48 42.847.818 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6068 18,6138 % 0,06  
Euro 18,5651 18,5757 % 0,13  
Sterlin 21,2999 21,4067 % 0,10  
Frank 18,6768 18,7893 % 0,25  
Riyal 4,9351 4,9599 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 14,11  
Altın Gr. 995 996 6,89  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.697 6.794 36,00  
Yarım 3.263 3.319 18,00  
Çeyrek 1.637 1.660 8,00  
Gümüş.Ons 19,57 19,61 0,25  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,15  
B. Petrol 90,92 90,92 -0,82  
Seans Raporu 18:05
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