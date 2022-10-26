***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 10:03
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Galata Menkul Değerler A.Ş. nin 30.09.2022 tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074243
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
0
En Düşük
0
18:0518,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,5757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5978
En Düşük
18,4735
18:05995,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,06
|Açılış
|: 995,85
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
996,01
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSMEN
|47,74
|8.386.515
|% 0,20
|
|YYAPI
|1,34
|52.210.471
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,13
|50.410.263
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,50
|2.591.116
|% 0,00
|
|OBASE
|21,48
|42.847.818
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,34
|52.210.471
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,13
|50.410.263
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,50
|2.591.116
|% 0,00
|
|OBASE
|21,48
|42.847.818
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,02
|39.994.030
|% 0,00
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 0,00
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,00
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6138
|% 0,06
|
|Euro
|18,5651
|18,5757
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,2999
|21,4067
|% 0,10
|
|Frank
|18,6768
|18,7893
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|14,11
|
|Altın Gr.
|995
|996
|6,89
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.697
|6.794
|36,00
|
|Yarım
|3.263
|3.319
|18,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.660
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,61
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,15
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-0,82
|