***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGalata Menkul Değerler A.Ş. nin 30.06.2023 tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184230BIST