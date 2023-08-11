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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

11.08.2023 09:54
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

Galata Menkul Değerler A.Ş. nin 30.06.2023 tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184230


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 58,85 145.168.419 % 10,00  
TETMT 984,90 9.147.751 % 10,00  
RUBNS 39,38 149.215.112 % 10,00  
RYSAS 30,60 38.342.766 % 9,99  
AGHOL 197,10 354.906.225 % 9,99  
daha fazla
12:06 Alış Satış %  
Dolar 27,0165 27,0781 % 0,30  
Euro 29,7325 29,7464 % 0,37  
Sterlin 34,2565 34,4283 % 0,30  
Frank 30,7354 30,9205 % 0,11  
Riyal 7,1861 7,2222 % 0,06  
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12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 7,39  
Altın Gr. 1.668 1.669 6,56  
Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.105 11.196 8,00  
Yarım 5.561 5.624 4,00  
Çeyrek 2.781 2.812 2,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,77 0,06  
Gümüş Gr. 19,77 19,81 0,06  
B. Petrol 86,47 86,47 0,07  
Seans Raporu 12:06
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