***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 6.500.000 1.400 110.530 -6.110.606 751.901 1.253.225 1.253.225Transferler24 751.901 -751.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -706.800 -706.800 -706.800Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425Transferler24 -706.800 706.800Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -226.414 -226.414 -226.414Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 6.500.000 1.400 110.530 -6.065.505 -226.414 320.011 320.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.266 -940.664Dönem Karı (Zararı)-226.414 -706.800Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-226.414 -706.800Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.897 -54.746Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 8.291 15.319Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20 -61.403Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -17.188 -8.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler233.045 -179.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler102.098 -303.834İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 100.500 -314.236İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 1.598 10.402Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 13.728Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-723 4.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -723 4.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -20.000 55.995Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.670 48.555İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 200.150İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -48.480 48.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23 2.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.266 -940.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.266 -940.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.266 -940.664DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.964 946.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.698 5.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.698 5.964Ticari Alacaklar7 7İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 7 7Diğer Alacaklar309.250 411.348İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 309.250 409.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.598Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 24.907 24.907ARA TOPLAM337.862 442.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR337.862 442.226DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar15.000 15.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 15.000 15.000Maddi Duran Varlıklar15 12.935 21.226Ertelenmiş Vergi Varlığı30 211.323 194.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR239.258 230.361TOPLAM VARLIKLAR577.120 672.587KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7.774 8.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 7.774 8.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 49.110 69.110Diğer Borçlar200.225 48.555İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 200.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 75 48.555ARA TOPLAM257.109 126.162TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.109 126.162UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER257.109 126.162ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar320.011 546.425Ödenmiş Sermaye24 6.500.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.400 1.400Diğer Kazançlar (Kayıplar)24 1.400 1.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 110.530 110.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -6.065.505 -5.358.705Net Dönem Karı veya Zararı24 -226.414 -706.800TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.011 546.425TOPLAM KAYNAKLAR577.120 672.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 767.367Satışların Maliyeti25 -765.377TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25 0 1.990BRÜT KAR (ZARAR)0 1.990Genel Yönetim Giderleri26 -196.420 -743.300Pazarlama Giderleri26 -1.315 -8.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.183 9.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -39.030 -30.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-235.582 -771.321FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-235.582 -771.321Finansman Gelirleri28 67.175Finansman Giderleri28 -8.020 -11.316SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-243.602 -715.462Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.188 8.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 17.188 8.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-226.414 -706.800DÖNEM KARI (ZARARI)-226.414 -706.800Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-226.414 -706.800Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-226.414 -706.800Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-226.414 -706.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839959BIST