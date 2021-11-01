***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 14:59
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425
Transferler
29 -706.800 706.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.400 -225.011 198.993 27.418 27.418
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 6.500.000 110.530 -6.290.516 198.993 519.007 519.007
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 6.500.000 110.530 -6.290.516 191.049 511.063 511.063
Transferler
29 191.049 -191.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -184.493 -184.493 -184.493
Sermaye Arttırımı
29 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 13.000.000 110.530 -6.099.467 -184.493 6.826.570 6.826.570
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.781 -130.001
Dönem Karı (Zararı)
-184.493 198.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-184.493 198.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.244 -166.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 3.698 6.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 14.546 -22.483
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -150.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
155.468 -162.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
151.391 83.751
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 151.391 83.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -4.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -49.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.520 -192.984
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12-24 14.520 -192.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.443 2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.443 2
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.781 -130.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.489.219 19.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.489.219 19.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.389 3.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.504.608 23.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.504.608 15.389
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
101.875 250.406
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 76.966 225.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 24.909 24.909
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 10.443
ARA TOPLAM
6.616.926 268.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.616.926 268.655
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
15.000 15.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 15.000 15.000
Maddi Duran Varlıklar
19 1.054 4.752
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 219.710 234.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
235.764 254.008
TOPLAM VARLIKLAR
6.852.690 522.663
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
3.459 3.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.459 3.459
Diğer Borçlar
22.661 8.141
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 300 8.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 22.361 41
ARA TOPLAM
26.120 11.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.120 11.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.120 11.600
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.826.570 511.063
Ödenmiş Sermaye
29 13.000.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -6.099.467 -6.290.516
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -184.493 191.049
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.826.570 511.063
TOPLAM KAYNAKLAR
6.852.690 522.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -483.277 -256.564 -346.115 -13.293
Pazarlama Giderleri
31 -26.437 -1.500 -23.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 166.854 451.205 166.854 301.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.199 -6.868 -990 -28
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-344.059 186.273 -203.843 288.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-344.059 186.273 -203.843 288.230
Finansman Gelirleri
34 183.671 183.671
Finansman Giderleri
34 -9.559 -9.763 -3.222 -3.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-169.947 176.510 -23.394 285.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.546 22.483 -47.361 450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -14.546 22.483 -47.361 450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-184.493 198.993 -70.755 285.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
-184.493 198.993 -70.755 285.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-184.493 198.993 -70.755 285.483
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-184.493 198.993 -70.755 285.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-184.493 198.993 -70.755 285.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973394
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