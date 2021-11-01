***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425Transferler29 -706.800 706.800Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.400 -225.011 198.993 27.418 27.418Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 6.500.000 110.530 -6.290.516 198.993 519.007 519.007Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 6.500.000 110.530 -6.290.516 191.049 511.063 511.063Transferler29 191.049 -191.049Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -184.493 -184.493 -184.493Sermaye Arttırımı29 6.500.000 6.500.000 6.500.000Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 13.000.000 110.530 -6.099.467 -184.493 6.826.570 6.826.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.781 -130.001Dönem Karı (Zararı)-184.493 198.993Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-184.493 198.993Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.244 -166.345Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 3.698 6.138Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 14.546 -22.483Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -150.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler155.468 -162.649Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler151.391 83.751İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 151.391 83.751Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.315İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -4.315Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -49.110Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.520 -192.984İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12-24 14.520 -192.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.443 2Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.443 2Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.781 -130.001YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 150.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.500.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri6.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.489.219 19.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.489.219 19.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.389 3.698DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.504.608 23.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 6.504.608 15.389Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar101.875 250.406İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 76.966 225.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 24.909 24.909Peşin Ödenmiş Giderler15 2.860Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 10.443ARA TOPLAM6.616.926 268.655TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.616.926 268.655DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar15.000 15.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 15.000 15.000Maddi Duran Varlıklar19 1.054 4.752Ertelenmiş Vergi Varlığı24 219.710 234.256TOPLAM DURAN VARLIKLAR235.764 254.008TOPLAM VARLIKLAR6.852.690 522.663KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.459 3.459İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.459 3.459Diğer Borçlar22.661 8.141İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 300 8.100İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 22.361 41ARA TOPLAM26.120 11.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.120 11.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.120 11.600ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.826.570 511.063Ödenmiş Sermaye29 13.000.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 110.530 110.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 -6.099.467 -6.290.516Net Dönem Karı veya Zararı29 -184.493 191.049TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.826.570 511.063TOPLAM KAYNAKLAR6.852.690 522.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri31 -483.277 -256.564 -346.115 -13.293Pazarlama Giderleri31 -26.437 -1.500 -23.592Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 166.854 451.205 166.854 301.551Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -1.199 -6.868 -990 -28ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-344.059 186.273 -203.843 288.230FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-344.059 186.273 -203.843 288.230Finansman Gelirleri34 183.671 183.671Finansman Giderleri34 -9.559 -9.763 -3.222 -3.197SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-169.947 176.510 -23.394 285.033Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.546 22.483 -47.361 450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -14.546 22.483 -47.361 450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-184.493 198.993 -70.755 285.483DÖNEM KARI (ZARARI)-184.493 198.993 -70.755 285.483Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-184.493 198.993 -70.755 285.483Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-184.493 198.993 -70.755 285.483Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-184.493 198.993 -70.755 285.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973394BIST